Спецназ США впервые опробовал украинские "Магуры" в Тихом океане

Американский спецназ впервые опробовал украинские морские дроны "Магура" в Индо-Тихоокеанском регионе. Во время учений на Филиппинах беспилотники утопили корабль-мишень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Bloomberg обнародовал видео учений: американский спецназ направил "Магуры" в корпус большого корабля, беспилотники детонировали, и судно пошло ко дну за несколько секунд.
Это было первое испытание украинских морских дронов в Индо-Тихоокеанском регионе.
Индо-Тихоокеанский регион в 30 раз больше континентальной части США, и в нем доминируют водные пространства. Морские дроны позволяют держать экипажированные корабли и подлодки вне зоны поражения, выполняя при этом разведку, минирование и даже запуск ракет.
Главное преимущество - цена: несколько сотен тысяч долларов за единицу, что гораздо меньше современной американской торпеды.
Тайвань заказывает 1320 боевых морских дронов Kaui-Chi за 888 млн долларов. США ожидают тысячи малых беспилотных кораблей в Индо-Тихоокеанском регионе к 2030 году. Япония выделила 600 млн. долларов на беспилотники для береговой обороны.
Олег Рогинский, директор лондонской компании Uforce, производящей "Магуры", заявил Bloomberg, что компания ведет переговоры со странами Индо-Тихоокеанского региона и рассматривает строительство по меньшей мере двух производственных мощностей в регионе.
"Магуры" утопили около 10 российских военных кораблей в Черном море. "Боестойкость является абсолютно ключевой для любого дальнейшего развития здесь", – сказал Рогинский.
Напомним, Тайвань уже берёт пример с Украины в использовании морских дронов и в прошлом году объявил план производства миллионов беспилотников для защиты от Китая.
Украинские "Магуры" установили пять боевых рекордов , зафиксированных в Книге рекордов Украины, в том числе первое в мире сбивание воздушной цели морским дроном