Спецназ США впервые опробовал украинские "Магуры" в Тихом океане

Bloomberg обнародовал видео учений: американский спецназ направил "Магуры" в корпус большого корабля, беспилотники детонировали, и судно пошло ко дну за несколько секунд.

Это было первое испытание украинских морских дронов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Почему морские дроны критически важны

Индо-Тихоокеанский регион в 30 раз больше континентальной части США, и в нем доминируют водные пространства. Морские дроны позволяют держать экипажированные корабли и подлодки вне зоны поражения, выполняя при этом разведку, минирование и даже запуск ракет.

Главное преимущество - цена: несколько сотен тысяч долларов за единицу, что гораздо меньше современной американской торпеды.

Кто скупает морские дроны

Тайвань заказывает 1320 боевых морских дронов Kaui-Chi за 888 млн долларов. США ожидают тысячи малых беспилотных кораблей в Индо-Тихоокеанском регионе к 2030 году. Япония выделила 600 млн. долларов на беспилотники для береговой обороны.

Украина выходит на глобальный рынок

Олег Рогинский, директор лондонской компании Uforce, производящей "Магуры", заявил Bloomberg, что компания ведет переговоры со странами Индо-Тихоокеанского региона и рассматривает строительство по меньшей мере двух производственных мощностей в регионе.

"Магуры" утопили около 10 российских военных кораблей в Черном море. "Боестойкость является абсолютно ключевой для любого дальнейшего развития здесь", – сказал Рогинский.