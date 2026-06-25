Спецназ США вперше випробував українські "Магури" у Тихому океані

Американський спецназ вперше випробував українські морські дрони "Магура" в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під час навчань на Філіппінах безпілотники потопили корабель-мішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Bloomberg оприлюднив відео навчань: американський спецназ направив "Магури" до корпусу великого корабля, безпілотники детонували, і судно пішло на дно за кілька секунд.
Це було перше випробування українських морських дронів в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Індо-Тихоокеанський регіон у 30 разів більший за континентальну частину США, і в ньому домінують водні простори. Морські дрони дозволяють тримати екіпажовані кораблі та підводні човни поза зоною ураження, виконуючи при цьому розвідку, мінування і навіть запуск ракет.
Головна перевага – ціна: кілька сотень тисяч доларів за одиницю, що набагато менше сучасної американської торпеди.
Тайвань замовляє 1320 бойових морських дронів Kaui-Chi за 888 млн доларів. США очікують тисячі малих безпілотних кораблів в Індо-Тихоокеанському регіоні до 2030 року. Японія виділила 600 млн доларів на безпілотники для берегової оборони.
Олег Рогинський, директор лондонської компанії Uforce, яка виробляє "Магури", заявив Bloomberg, що компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону і розглядає будівництво щонайменше двох виробничих потужностей у регіоні.
"Магури" потопили близько 10 російських військових кораблів у Чорному морі. "Бойостійкість є абсолютно ключовою для будь-якого подальшого розвитку тут", – сказав Рогинський.
Нагадаємо, Тайвань уже бере приклад з України у використанні морських дронів і минулого року оголосив план виробництва мільйонів безпілотників для захисту від Китаю.
Українські "Магури" встановили п'ять бойових рекордів, зафіксованих у Книзі рекордів України, зокрема перше у світі збиття повітряної цілі морським дроном