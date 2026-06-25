Спецназ США вперше випробував українські "Магури" у Тихому океані

Bloomberg оприлюднив відео навчань: американський спецназ направив "Магури" до корпусу великого корабля, безпілотники детонували, і судно пішло на дно за кілька секунд.

Це було перше випробування українських морських дронів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Чому морські дрони критично важливі

Індо-Тихоокеанський регіон у 30 разів більший за континентальну частину США, і в ньому домінують водні простори. Морські дрони дозволяють тримати екіпажовані кораблі та підводні човни поза зоною ураження, виконуючи при цьому розвідку, мінування і навіть запуск ракет.

Головна перевага – ціна: кілька сотень тисяч доларів за одиницю, що набагато менше сучасної американської торпеди.

Хто скуповує морські дрони

Тайвань замовляє 1320 бойових морських дронів Kaui-Chi за 888 млн доларів. США очікують тисячі малих безпілотних кораблів в Індо-Тихоокеанському регіоні до 2030 року. Японія виділила 600 млн доларів на безпілотники для берегової оборони.

Україна виходить на глобальний ринок

Олег Рогинський, директор лондонської компанії Uforce, яка виробляє "Магури", заявив Bloomberg, що компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону і розглядає будівництво щонайменше двох виробничих потужностей у регіоні.

"Магури" потопили близько 10 російських військових кораблів у Чорному морі. "Бойостійкість є абсолютно ключовою для будь-якого подальшого розвитку тут", – сказав Рогинський.