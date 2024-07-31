До холодов с минимальными отключениями света: насколько это реально и что будет осенью

Период пиковой летней жары Украине удалось пройти без применения максимальных отключений света. Отключения сразу пяти очередей потребителей от энергоснабжения "Укрэнерго" не применил ни разу. С конца июля ситуация в энергосистеме улучшилась. Почему это произошло и чего ждать в ближайшие месяцы - разбирался спецкор РБК-Украина Юрий Дощатов.

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Конец июля подтвердил прогноз правительства и экспертов о том, что к концу месяца ситуация с энергоснабжением в Украине улучшится. В третьей декаде температура воздуха начала постепенно снижаться, что привело к снижению потребления электроэнергии. К тому же, ближе к концу июля завершили ремонтные работы на двух блоках АЭС, что увеличило объем генерации.

За счет этих двух факторов баланс в системе улучшился. "Благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась", - пояснял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В итоге дефицит в энергосистеме существенно снизился, и в последние дни отключения света удалось свести к минимуму. В выходные и в начале текущей недели отключали по одной очереди, причем лишь в вечернее время. Некоторым потребителям, которые в этот период не находились в “черной зоне”, вообще удалось избежать отключений света.

Что будет со светом в августе-октябре

Но расслабляться пока рано. Ремонты на энергоблоках тепловых и атомных станций еще не завершены - они продлятся до октября. Таким образом, при очередной смене температурного режима дефицит электроэнергии может увеличиться.

Прогнозы синоптиков на август разнятся, но вероятность усиления жары остается достаточно большой. Жарче, чем в июле, не будет, но погода будет вынуждать использовать кондиционеры, что существенно повысит расход электроэнергии.

Но основным риском для энергосистемы остаются разрушения инфраструктуры в результате обстрелов россиян. Если серьезных повреждений не будет, то относительно стабильная ситуация может продлиться несколько месяцев."Ситуация в энергосистеме стабилизируется. Если не будет обстрелов, то в ближайшие три месяца можно обойтись минимальными ограничениями или без отключений электроэнергии вообще", - заявил в эфире телеканала "Киев" советник премьер-министра Юрий Бойко.

С таким прогнозом согласен и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. "Если температура останется плюс-минус такая же как сейчас, то ограничения будут минимальными. А, возможно, в какие-то периоды их можно будет избежать", - сказал он в комментарии изданию.

В "Укрэнерго" на ближайшие три месяца тоже настроены оптимистически. "У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями", - заявил глава компании Владимир Кудрицкий.

Защита объектов энергетики

Защита объектов энергетической инфраструктуры остается одной из основных тем при подготовке к зиме. Большинство объектов транспортировки электроэнергии уже защищены инженерными сооружениями, или работы по их установке завершаются, сказал Бойко. Но генерирующие объекты технически защитить практически невозможно - тут нужно усиление защиты с помощью ПВО.

Вопросы военной безопасности энергообъектов Украина сейчас активно обсуждает с партнерами. Эта тема была в центре внимания и на совещании, которое провел Владимир Зеленский 29 августа в Харькове, энергосистема которого наиболее пострадала от обстрелов россиян.

Президент заявил, что ждет "четкого плана защиты неба Харьковской области" и восстановления объектов энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день важно не только отремонтировать разрушенные объекты или заменить их новыми, но и защитить восстановленную инфраструктуру от повторных атак. А восстановительные работы на энергообъектах сейчас ведутся практически круглосуточно. “Энергетики работают без выходных, чтобы готовиться к следующему отопительному сезону”, - заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Кроме того, правительство облегчило процедуру закупки альтернативного генерирующего оборудования. Мэр Днепра Борис Филатов в интервью РБК-Украина отметил эффективность этих мер. “Сейчас правительство разработало очень, как я понимаю, эффективную программу, созданную консорциумом из 17 банков, в том числе государственных, частных, с иностранным капиталом, которые будут кредитовать в том числе население на приобретение этого оборудования”, - сказал он. Главное, чтобы такое оборудование было в достаточном количестве на рынке.

Гигаватт Зеленского - насколько это реально

Инициатива Владимира Зеленского по строительству 1 ГВт распределенной генерации пока по-разному оценивается экспертами. С одной стороны, как писало РБК-Украина, ход переговоров подтверждает теоретическую возможность реализации такого плана. С другой, ситуация может измениться и объем генерации, который удастся заместить за счет газовых турбин, будет меньше.

"Мое личное мнение, что вряд ли будет 1 ГВт, но тенденция положительная - многие инвесторы строят небольшие электростанции", - заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью Forbes Ukraine. Чтобы ускорить процесс, НКРЭКУ упростила для новых электростанций условия и стоимость присоединения.

Однако, даже при создании благоприятных условий для закупки техники, вряд ли к зиме получится установить запланированный объем генерирующих мощностей. Этим вопросом занимаются крупные энергокомпании Украины. И пока есть официальная информация лишь от "Укрнафты", что она планирует закупить три газопоршневые когенерационные установки общей мощностью 72 МВт. Это даже не 10% от необходимого объема. К тому же, еще ничего не куплено, а лишь объявлен тендер на закупку.

Учитывая, что мощность одной станции максимум 30 МВт, для покрытия 1 ГВт их нужно будет больше 30 штук. Сейчас на рынке доступно лишь несколько единиц таких станций, поскольку они производятся под заказ. Кроме того, доставка турбин может занимать от 3 до 6 месяцев.

В таких обстоятельствах ответственность за энергообеспечение ложится на каждого потребителя. "Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас", - заявил на днях исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Фактически это означает, что к зиме каждому украинцу нужно обеспечить себя автономными источниками электроэнергии, аккумуляторными станциями, и продумать режим жизни и работы с максимальной экономией энергоресурсов.