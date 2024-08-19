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Почему аномальная жара влияет на отключение света: ответ ДТЭК

Украина, Понедельник 19 августа 2024 11:32
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Почему аномальная жара влияет на отключение света: ответ ДТЭК Фото: графики отключения из-за аномальной жары в Украине (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Аномальная жара существенно влияет на решение о введении графиков отключения света в Украине во время войны. На это влияет отсутствие т.н. "подушки безопасности" в виде разных станций, которые в ходе военных действий подверглись массированным атакам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Как отмечают в сообщении, во время аномальной жары до полномасштабной войны во время повышения температуры в Украине работало много электростанций, которые могли функционально заменять друг друга и покрывать потребительские нужды на время ремонта.

Сейчас же, в условиях полномасштабной войны России против Украины, такой сценарий более нереален из-за постоянных вражеских обстрелов энергообъектов. Российские войска уничтожили и повредили 50% гидроэлектростанций и 90% тепловых электростанций.

Во время жары интенсивно работают системы охлаждения в домах и производствах. Из-за этого потребление растет. Однако, в решении данного вопроса наиболее помогают производительные солнечные электростанции.

"С наступлением холодов нужно отапливать дома. Потребление электроэнергии растет. Сокращается, световой день, и люди начинают включать больше света. Это также увеличивает нагрузку. Вывод простой - погода очень сильно влияет на работу энергосистемы", - отмечают в ДТЭК.

Отключение света из-за аномальной жары

Напомним, в Украине с понедельника, 19 августа, из-за жары снова возвращают графики отключений света. В вечерние часы будет применена одна очередь.

Отметим, что "Укрэнерго" планирует отключать свет 19 августа с 17:00 до 21:00. Ограничения будут использоваться для одной очереди отключений. Причина – рост потребления из-за жары

Следует отметить, что графики отключений электроэнергии в Украине не применялись с 30 июля после того, как вышли из ремонта два блока АЭС и спала жара.

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