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Жара во всех регионах: что покажут украинцам столбики термометров сегодня

Среда 28 августа 2024 07:00
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Жара во всех регионах: что покажут украинцам столбики термометров сегодня Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня жара снова накроет Украину. Синоптики также прогнозируют, что на территории большинства областей не будет осадков. Ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в южной части страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь. Местами возможна гроза. Жители других регионов могут пока отложить зонтики.

Ожидается, что сегодня ветер будет восточным или северо-восточным направлением. Его скорость не превысит 7-12 м/с.

Днем столбики термометров покажут от +29 ° до +34 °. Однако на побережье морей воздух прогреется до +26...+31°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и в столице осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-восточным, скоростью 5-10 м/с.

Днем в области ожидается от +29° до +34°.

По данным синоптиков, в Киеве будет около +30°.

Жара во всех регионах: что покажут украинцам столбики термометров сегодняФото: погода в Украине 28 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что синоптики уже поделились прогнозом погоды на первые дни сентября. Ожидается, что они будут также жаркими.

Если хотите узнать насколько теплым будет весь сентябрь - читайте материал РБК-Украина, в котором Укргидрометцентр уже представил свой прогноз.

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