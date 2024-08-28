Жара во всех регионах: что покажут украинцам столбики термометров сегодня
Сегодня жара снова накроет Украину. Синоптики также прогнозируют, что на территории большинства областей не будет осадков. Ожидается переменная облачность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, в южной части страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь. Местами возможна гроза. Жители других регионов могут пока отложить зонтики.
Ожидается, что сегодня ветер будет восточным или северо-восточным направлением. Его скорость не превысит 7-12 м/с.
Днем столбики термометров покажут от +29 ° до +34 °. Однако на побережье морей воздух прогреется до +26...+31°.
Погода в Киеве и области
В Киевской области и в столице осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-восточным, скоростью 5-10 м/с.
Днем в области ожидается от +29° до +34°.
По данным синоптиков, в Киеве будет около +30°.
Фото: погода в Украине 28 августа (meteo.gov.ua)
Напомним, что синоптики уже поделились прогнозом погоды на первые дни сентября. Ожидается, что они будут также жаркими.
Если хотите узнать насколько теплым будет весь сентябрь - читайте материал РБК-Украина, в котором Укргидрометцентр уже представил свой прогноз.
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