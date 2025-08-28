Жара до +32 возвращается в Украину: синоптик дала прогноз на завтра

Завтра в Украине будет солнечно и сухо, а температура воздуха поднимется до +32. Уже на выходных жара усилится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

В пятницу, 29 августа, в Украине установится сухая и солнечная погода под влиянием антициклона. Температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +32 градусов. Осадков в этот день не прогнозируют.

Температура до +35

Уже в субботу и воскресенье, 30-31 августа, жара в стране усилится. По прогнозам, столбики термометров поднимутся до +30...+35 градусов. Только в западных областях 31 августа ожидается снижение температуры - от +24 до +27 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве началось настоящее бабье лето, правда, оно больше напоминает горячие дни, чем теплые. В пятницу температура составит около +28 градусов, и никаких осадков не предвидится.

Когда закончится жара

Летний сезон завершается под знаком жары, но и первые дни сентября обещают быть не менее жаркими. Лишь после 7 сентября температура постепенно снизится, и погода станет более мягкой.

Фото: завтра в Украине будет солнечно и жарко (синоптик Наталья Диденко)