Жаркий день и прохладная ночь: какой будет погода в Украине сегодня

Пятница 29 августа 2025 07:01
Фото: погода в Украине на 29 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня украинцев ждет солнечный и теплый день, а максимальная температура в некоторых областях достигнет +31 градуса. В то же время ночи остаются прохладными - местами столбики термометров будут опускаться до +9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 11-16 градусов, на северо-востоке и востоке - 7-12 градусов, днем 26-31 градус. В Карпатах ночью 3-8 градусов, днем 18-23 градуса.

Погода в Киеве

В столице и области сегодня без осадков, с небольшой облачностью. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16 градусов, днем 26-31 градус. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью 9-13 градусов, днем 28-30 градусов.
  • Восток - ночью 9-12 градусов, днем 27-30 градусов.
  • Центр - ночью 12-15 градусов, днем 27-29 градусов.
  • Юг - ночью 15-17 градусов, днем 29-31 градус.
  • Запад - ночью 12-15 градусов, днем 28-30 градусов. В Карпатах ночью 3-8 градусов, днем 18-23 градуса.

Жаркий день и прохладная ночь: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, в Украине последние дни августа пройдут под влиянием антициклона. Ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +35 градусов.

Также синоптики из Укргидрометцентра рассказали, каким будет сентябрь в Украине. По прогнозу, осень начнется без сюрпризов: средняя температура будет держаться в пределах 13-18 градусов, в Карпатах - около 11-12 градусов. Осадков ожидается столько же, как и обычно - 37-76 мм, а в горах до 106 мм.

