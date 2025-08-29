Спекотний день і прохолодна ніч: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні українців чекає сонячний і теплий день, а максимальна температура у деяких областях сягне +31 градуси. Водночас ночі залишаються прохолоднішими - місцями стовпчики термометрів опускатимуться до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде спостерігатися невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 11-16 градусів, на північному сході та сході - 7-12 градусів, вдень 26-31 градуси. У Карпатах вночі 3-8 градусів, вдень 18-23 градуси.

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні без опадів, з невеликою хмарністю. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16 градусів, вдень 26-31 градуси. У Києві вночі 13-15 градусів, вдень 27-29 градусів.

Погода по регіонах