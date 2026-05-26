Общество Образование Деньги Изменения Экология

Жарче, чем раньше? Синоптики объяснили, каким может быть первый месяц лета

15:48 26.05.2026 Вт
2 мин
Традиционно грозы и шквалы в июне становятся более активными
Ирина Костенко
Июнь может готовить украинцам свои "сюрпризы" (фото иллюстративное: Getty Images)

Специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.

Что известно о средних температурах июня

Согласно краткой климатической характеристике, средняя месячная температура воздуха в июне составляет:

  • по Украине - около 17-22°C;
  • в горных районах - несколько ниже - около 11-18°C.

Абсолютные температурные минимумы и максимумы

По информации УкрГМЦ, абсолютный минимум температуры в течение первого летнего месяца составляет:

  • по Украине - от 4,4 градусов тепла до 2,6 градусов мороза;
  • на высокогорье Карпат и Крымских гор - от 1,8 до 5,0 градусов мороза;
  • в южной части страны - от 5,5 до 9,0 градусов тепла.

Между тем абсолютный максимум в течение июня:

  • по Украине - от 32,3 до 38,5 градусов по Цельсию;
  • в южной части, а также в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях - местами от 36,0 до 39,8 градусов;
  • в Карпатах и Крымских горах - от 25,2 до 36 градусов выше нуля.

Сколько осадков бывает в первый месяц лета

Среднее месячное количество осадков в течение июня, согласно данным экспертов Укргидрометцентра, составляет:

  • по Украине - около 39-93 мм;
  • в Карпатах - около 101-157 мм;
  • на высокогорье - до 184 мм;
  • в Крыму - местами 28-37 мм.

Отмечается также, что в июне в Украине:

  • более активными становятся грозовые процессы;
  • чаще наблюдаются град и шквалы.

Каким может быть июнь в 2026 году

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в июне 2026 года.

Так, средняя месячная температура предполагается:

  • по Украине - около 19-23°C;
  • в Карпатах и Крымских горах - около 16-20°C.

"Что на 1,5°C выше нормы", - уточнили в УкрГМЦ.

При этом месячное количество осадков ожидается следующее:

  • по Украине - около 49-90 мм;
  • в Карпатах - около 117-171 мм.

"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в Укргидрометцентре.

