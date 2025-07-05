Жара и никакого дождя: синоптик рассказала, какой будет погода 5 июля
В Украине в пятницу, 5 июля, ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Дожди покинут территорию страны, а наибольшая жара сохранится на юге и востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление синоптика Натальи Диденко.
Погода в Киеве
Как отметила синоптик, уже вечером 4 июля столицу должен был пересечь атмосферный фронт, который принесет дожди. Осадки, как отметила Диденко, должны были бы смыть задымленный от пожаров воздух.
По словам синоптика, фронт будет двигаться с северо-запада на юго-восток, поэтому уже сегодня его не будет видно на метеокарте.
Погода в Украине
В субботу, 5 июля, в Украине будет царить сухая погода. Жара больше всего будет ощущаться на юге и юго-востоке - там ожидается +30...+34°C.
На остальной территории температура будет более комфортной: +24...+28°C.
Новая волна жары
Уже 7-8 июля, как отмечает Диденко, в страну снова вернется сильная жара. А уже с 9 июля станет легче дышать на западе, севере и в большинстве центральных областей.
В то же время на юге, востоке и в Днепропетровской области температура останется высокая - +33...+37°C.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.
Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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