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Спека та жодного дощу: синоптик розповіла, якою буде погода 5 липня

Україна, Субота 05 липня 2025 07:00
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Спека та жодного дощу: синоптик розповіла, якою буде погода 5 липня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 5 липня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні у п’ятницю, 5 липня, очікується переважно суха та тепла погода. Дощі залишать територію країни, а найбільша спека збережеться на півдні та сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву синоптика Наталку Діденко.

Погода в Києві

Як зазначила синоптик, уже увечері 4 липня столицю мав переткнути атмосферний фронт, який принесе дощі. Опади, як зауважила Діденко, мали б змити задимлене від пожеж повітря.

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За словами синоптика, фронт рухатиметься з північного заходу на південний схід, тож уже сьогодні його не буде видно на метеокарті.

Погода в Україні

У суботу, 5 липня, в Україні пануватиме суха погода. Спека найбільше відчуватиметься на півдні та південному сході - там очікується +30…+34°C.

На решті території температура буде комфортнішою: +24…+28°C.

Нова хвиля спеки

Вже 7–8 липня, як зауважує Діденко, в країну знову повернеться сильна спека. А вже з 9 липня стане легше дихати на заході, півночі та в більшості центральних областей.

Водночас на півдні, сході та у Дніпропетровській області температура залишиться висока – +33…+37°C.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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