Жара еще держится, но ночи становятся прохладнее: что будет с погодой сегодня

Сегодня, 19 августа, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Днем еще будет сохраняться жара до +29 градусов, однако ночи становятся ощутимо прохладнее.

В столице и области сегодня будет небольшая облачность без осадков. В Киеве температура ночью составит +11...+13 градусов, днем +22...+24 градусов.

Напомним, синоптики уже озвучили прогноз на ближайшие дни, и он обещает немало сюрпризов. На этой неделе в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода, однако не везде будет спокойно - местами ожидаются дожди. А еще в отдельных регионах жара достигнет +33 градусов.

