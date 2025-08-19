ua en ru
Жара еще держится, но ночи становятся прохладнее: что будет с погодой сегодня

Вторник 19 августа 2025 07:00
Жара еще держится, но ночи становятся прохладнее: что будет с погодой сегодня Фото: синоптики дали прогноз на 19 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 19 августа, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Днем еще будет сохраняться жара до +29 градусов, однако ночи становятся ощутимо прохладнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +8...+13 градусов. В южных областях ночью теплее - +14...+19 градусов. Днем в большинстве регионов +20...+25 градусов, на юге - до +29 градусов.

Погода в регионах

  • Запад - ясно, без осадков. Ночью +10...+13 градусов, днем +22...+25 градусов.
  • Север - небольшая облачность, сухо. Ночью +8...+11 градусов, днем +21...+24 градусов.
  • Центр - солнечно. Ночью +11...+13 градусов, днем +22...+25 градусов.
  • Восток - без осадков, солнечно. Ночью +12...+14 градусов, днем +23...+26 градусов.
  • Юг - сухо и тепло. Ночью +16...+19 градусов, днем +24...+29 градусов.

Погода в Киеве

В столице и области сегодня будет небольшая облачность без осадков.
В Киеве температура ночью составит +11...+13 градусов, днем +22...+24 градусов.

По области - ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, синоптики уже озвучили прогноз на ближайшие дни, и он обещает немало сюрпризов. На этой неделе в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода, однако не везде будет спокойно - местами ожидаются дожди. А еще в отдельных регионах жара достигнет +33 градусов.

Что ждет украинцев в 2025 году: каким будет урожай зерна, сохранится ли картофель и овощи для традиционного "борщевого набора", а также какие сюрпризы подготовят цены на кукурузу и масличные культуры - узнавайте в материале РБК-Украина.

