Спека ще тримається, але ночі стають прохолоднішими: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 19 серпня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Вдень ще зберігатиметься спека до +29 градусів, проте ночі стають відчутно прохолоднішими.

У столиці та області сьогодні буде невелика хмарність без опадів. У Києві температура вночі становитиме +11…+13 градусів, вдень +22…+24 градусів.

Температура вночі становитиме +8…+13 градусів. У південних областях вночі тепліше - +14…+19 градусів. Вдень у більшості регіонів +20…+25 градусів, на півдні - до +29 градусів.

Нагадаємо, синоптики вже озвучили прогноз на найближчі дні, і він обіцяє чимало сюрпризів. Цього тижня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, однак не всюди буде спокійно - місцями очікуються дощі. А ще в окремих регіонах спека сягне до +33 градусів.

