Спека ще тримається, але ночі стають прохолоднішими: що буде з погодою сьогодні

Вівторок 19 серпня 2025 07:00
Спека ще тримається, але ночі стають прохолоднішими: що буде з погодою сьогодні Фото: синоптики дали прогноз на 19 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 19 серпня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Вдень ще зберігатиметься спека до +29 градусів, проте ночі стають відчутно прохолоднішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, по всій території України очікується невелика хмарність без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +8…+13 градусів. У південних областях вночі тепліше - +14…+19 градусів. Вдень у більшості регіонів +20…+25 градусів, на півдні - до +29 градусів.

Погода в регіонах

  • Захід - ясно, без опадів. Вночі +10…+13 градусів, вдень +22…+25 градусів.
  • Північ - невелика хмарність, сухо. Вночі +8…+11 градусів, вдень +21…+24 градусів.
  • Центр - сонячно. Вночі +11…+13 градусів, вдень +22…+25 градусів.
  • Схід - без опадів, сонячно. Вночі +12…+14 градусів, вдень +23…+26 градусів.
  • Південь - сухо та тепло. Вночі +16…+19 градусів, вдень +24…+29 градусів.

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні буде невелика хмарність без опадів.
У Києві температура вночі становитиме +11…+13 градусів, вдень +22…+24 градусів.

По області - вночі +8…+13 градусів, вдень +20…+25 градусів.
Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Спека ще тримається, але ночі стають прохолоднішими: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, синоптики вже озвучили прогноз на найближчі дні, і він обіцяє чимало сюрпризів. Цього тижня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, однак не всюди буде спокійно - місцями очікуються дощі. А ще в окремих регіонах спека сягне до +33 градусів.

Що чекає українців у 2025 році: яким буде урожай зерна, чи збережеться картопля та овочі для традиційного "борщового набору", а також які сюрпризи підготують ціни на кукурудзу та олійні культури - дізнавайтеся в матеріалі РБК-Україна.

