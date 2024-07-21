Прогноз на новую неделю. Когда и где ждать "похолодания" в Украине

В Украине к середине недели ожидается спад жары. Начиная с понедельника, 22 июля, "плюсы" будут высокими, но уже без фанатизма.

Понедельник, 22 июля

В понедельник, 22 июля, максимальная температура воздуха будет +25...+29 градусов, временами до +30.

"На юге и юго-востоке ожидается еще выше, но уже без фанатизма, +30...+34 градусов, может, конечно, "выскочит" локально и до +35 градусов", - рассказала синоптик Диденко.

О серьезных дождях в Украине 22 июля речь не идет. Ночью на юго-западе погремит с дождем - местами Одесская, Винницкая, Черновицкая область.

В Киеве 22 июля ночью и утром есть вероятность грозового дождя, однако все же большая часть понедельника - без осадков. Днем завтра в столице ожидается +26...+28 градусов.

Погода в Украине 22 июля (meteo.gov.ua)

Вторник-среда, 23-24 июля

Неделя в целом, как отмечает Диденко, в Украине без особых изменений. Во вторник, 23 июля, жара охватит юг, до +32 градусов. В этот день дожди, по данным "Укргидрометцентра", прольются на западе, в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Донецкой и Луганской областях. К ним присоединятся грозы.

В среду, 24 июля, ситуация особо не изменится. Правда, кроме запада, дожди, которых будет поменьше, прокатятся в Винницкой, Житомирской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Жара продолжит держаться на юге, не выше +32.

Погода в Украине 23-24 июля (meteo.gov.ua)

Четверг, 25 июля

В четверг, 25 июля, как говорит Диденко, ожидается кратковременное ощутимое похолодание в северных областях. В частности, по данным "Укргидрометцентра", например, в Черниговской области будут дожди с грозой и днем ​​не больше +27 градусов.

Любопытно, что осадки с грозами в четверг, 25 июля, пройдут на большинстве территории Украины. Дожди обойдут только Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Теплее всего днем ​​будет в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, до +32 градусов. Самая низкая температура днем ​​будет в западных регионах.

Погода в Украине 25 июля (meteo.gov.ua)

Пятница, 26 июля

В пятницу, 26 июля, дожди пройдут по всей территории Украины, иногда даже с грозами. Жарко, максимально по стране, будет в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, до +32. Менее жарко, при этом намного, днем будет в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Волынской областях - +22…+24 градусов.

Интересно, что ночью в Крыму будет та же температура, что и днем ​​на западе Украины, +22...+24. Ночью холоднее всего будет на западе и в Сумской области - +14...+16 градусов.

Погода в Украине 26 июля (meteo.gov.ua)