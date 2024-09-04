Жара "островками" и дожди с грозами. Синоптик назвала регионы
Сильная жара завтра, 5 сентября, установится в Украине "островками". Также на юге возможны дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"5 сентября в Украине будет тепло, до умеренной жары, в течение дня +24...+29 градусов, островками до +30 градусов", - рассказала она.
Ночью, по данным синоптика, будет явно свежее +14...+19 градусов.
"Дождей завтра в большинстве областей не ожидается, однако в южной части Украины пройдут местами кратковременные дожди, даже с грозами.
В Киеве в четверг будет ветрено, тепло, до +28, +29 градусов и сухо.
Погода в Украине в начале сентября
Синоптики предупреждали, что начало сентября, учитывая жару в августе, также будет достаточно теплым вплоть до +35...+36 градусов. В доказательство этому, 3 сентября стал самым теплым днем в Киеве за всю историю наблюдений.
В тоже время, синоптики предупреждали, что надолго жара в сентябре не задержится и скоро в Украину придет похолодание. Отметим, что август 2024 отметился рядом температурных рекордов и вошел в несколько климатологических рейтингов.
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