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Жара "островками" и дожди с грозами. Синоптик назвала регионы

Украина, Среда 04 сентября 2024 13:30
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Жара "островками" и дожди с грозами. Синоптик назвала регионы Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 5 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сильная жара завтра, 5 сентября, установится в Украине "островками". Также на юге возможны дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"5 сентября в Украине будет тепло, до умеренной жары, в течение дня +24...+29 градусов, островками до +30 градусов", - рассказала она.

Ночью, по данным синоптика, будет явно свежее +14...+19 градусов.

"Дождей завтра в большинстве областей не ожидается, однако в южной части Украины пройдут местами кратковременные дожди, даже с грозами.

В Киеве в четверг будет ветрено, тепло, до +28, +29 градусов и сухо.

Погода в Украине в начале сентября

Синоптики предупреждали, что начало сентября, учитывая жару в августе, также будет достаточно теплым вплоть до +35...+36 градусов. В доказательство этому, 3 сентября стал самым теплым днем в Киеве за всю историю наблюдений.

В тоже время, синоптики предупреждали, что надолго жара в сентябре не задержится и скоро в Украину придет похолодание. Отметим, что август 2024 отметился рядом температурных рекордов и вошел в несколько климатологических рейтингов.

Подробнее про погоду до конца текущей рабочей недели в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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