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Жара обходит Украину: какой будет погода 2 июля

Среда 02 июля 2025 07:00
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Жара обходит Украину: какой будет погода 2 июля Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 2 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду, 2 июля, погода в Украине будет "комфортной". Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Завтра температура ожидается от +24 до +29 градусов, только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине будет ощутимо свежее - около +19 градусов.

"Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для локальных грозовых дождей", - пишет Диденко.

Однако ветер остается порывистым.

Погода в Киеве

В Киеве 2-го июля без существенных осадков. Ветер северо-западный, с временами штормовыми порывами. Температура воздуха в течение дня ожидается около +24 градусов.

"В дальнейшем жара подсунется ближе, лето примет стандартную форму. Но с размытыми контурами, то есть, и не прохладно, как сейчас, и без этих парижских +38 градусов", - заметила синоптик.
Можливо, це зображення (‎карта та ‎текст «‎1005 01 1000 9955990 995 99त 1010 H 1005- 通版 T ا 1005 995 1000 1020 대맛 店1015 T 1010 1005 40 1010 H 1015 1020 1025 T CORNELIUS H 1030 ENGIN T 1000 H 1005 I 1010 1030 H BETTINA 1015 TDIETER 1025 1020 ANITA H 1020 T B H Namen: BWK/FU Berlin www.wetterpate.de Vorhersage Bodendruck /orhersageBodendruck (hPa) für: 02.07.25 2UTC Basis ICON 01.07.2500+036h DeutscherWetterdienst 1015 1015 1005 1010 T T DWD‎»‎‎)

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и самый жаркий месяц лета.

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