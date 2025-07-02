Жара обходит Украину: какой будет погода 2 июля

В среду, 2 июля, погода в Украине будет "комфортной". Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Завтра температура ожидается от +24 до +29 градусов, только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине будет ощутимо свежее - около +19 градусов.

"Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для локальных грозовых дождей", - пишет Диденко.

Однако ветер остается порывистым.

Погода в Киеве

В Киеве 2-го июля без существенных осадков. Ветер северо-западный, с временами штормовыми порывами. Температура воздуха в течение дня ожидается около +24 градусов.

"В дальнейшем жара подсунется ближе, лето примет стандартную форму. Но с размытыми контурами, то есть, и не прохладно, как сейчас, и без этих парижских +38 градусов", - заметила синоптик.

