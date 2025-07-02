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Спека оминає Україну: якою буде погода 2 липня

Середа 02 липня 2025 07:00
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Спека оминає Україну: якою буде погода 2 липня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 2 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 2 липня, погода в Україні буде "комфортною". Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Завтра температура очікується від +24 до +29 градусів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше - близько +19 градусів.

"Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів", - пише Діденко.

Однак вітер залишається рвучким.

Погода у Києві

У Києві 2-го липня без істотних опадів. Вітер північно-західний, з часом штормовими поривами. Температура повітря протягом дня очікується близько +24 градусів.

"Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів", - зауважила синоптик.
Можливо, це зображення (‎карта та ‎текст «‎1005 01 1000 9955990 995 99त 1010 H 1005- 通版 T ا 1005 995 1000 1020 대맛 店1015 T 1010 1005 40 1010 H 1015 1020 1025 T CORNELIUS H 1030 ENGIN T 1000 H 1005 I 1010 1030 H BETTINA 1015 TDIETER 1025 1020 ANITA H 1020 T B H Namen: BWK/FU Berlin www.wetterpate.de Vorhersage Bodendruck /orhersageBodendruck (hPa) für: 02.07.25 2UTC Basis ICON 01.07.2500+036h DeutscherWetterdienst 1015 1015 1005 1010 T T DWD‎»‎‎)

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

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