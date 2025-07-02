Спека оминає Україну: якою буде погода 2 липня
У середу, 2 липня, погода в Україні буде "комфортною". Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Завтра температура очікується від +24 до +29 градусів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше - близько +19 градусів.
"Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів", - пише Діденко.
Однак вітер залишається рвучким.
Погода у Києві
У Києві 2-го липня без істотних опадів. Вітер північно-західний, з часом штормовими поривами. Температура повітря протягом дня очікується близько +24 градусів.
"Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів", - зауважила синоптик.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.
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