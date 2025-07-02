Спека оминає Україну: якою буде погода 2 липня

У середу, 2 липня, погода в Україні буде "комфортною". Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Завтра температура очікується від +24 до +29 градусів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше - близько +19 градусів.

"Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів", - пише Діденко.

Однак вітер залишається рвучким.

Погода у Києві

У Києві 2-го липня без істотних опадів. Вітер північно-західний, з часом штормовими поривами. Температура повітря протягом дня очікується близько +24 градусів.

"Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів", - зауважила синоптик.

