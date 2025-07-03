Жара и минимум дождей: синоптик спрогнозировала погоду на 3 июля

В Украине в четверг, 3 июля, ожидается теплая погода. Грозовые дожди возможны только в восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, 3-го июля в Украине ожидается от +27 до +32 градусов. А вот на северо-востоке до +27 градусов.

Грозовые дожди 3-го июля пройдут лишь в восточных областях.

В Киеве 3-го июля ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем прогнозируется от +28 до +30 градусов.

В Украину идет жара

Диденко уточнила, что в ближайшие дни в Украине ожидается волна жары. В частности, 4-го июля жарко, 5-6 июля сдержаннее, 7-8 июля очень жарко. Уже с 9-го июля жара ослабнет.