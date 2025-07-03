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Спека і мінімум дощів: синоптик спрогнозувала погоду на 3 липня

Четвер 03 липня 2025 07:00
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Спека і мінімум дощів: синоптик спрогнозувала погоду на 3 липня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 3 липня (freepik com)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 3 липня, очікується тепла погода. Грозові дощі можливі лише у східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, 3-го липня в Україні очікується від +27 до +32 градусів. А ось на північному сході до +27 градусів.

Грозові дощі 3-го липня пройдуть лише у східних областях.

У Києві 3-го липня очікується суха та сонячна погода. Температура повітря вдень прогнозується від +28 до +30 градусів.

В Україну йде спека

Діденко уточнила, що найближчими днями в Україні очікується хвиля спеки. Зокрема, 4-го липня спекотно, 5-6 липня стриманіше, 7-8 липня дуже спекотно. Вже з 9-го липня спека послабне.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

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