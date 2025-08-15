RU

Общество Образование Деньги Изменения

Жара, но не везде: синоптики назвали области, где сегодня будет +30

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 15 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в пятницу, 15 августа, в Украине сохранится влияние антициклона, поэтому ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. В отдельных регионах температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня погоду в Украине будет формировать антициклон, центр которого расположился несколько севернее территории нашей страны. Поэтому ожидается сухая погода без осадков, только в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на Закарпатье и юге страны - +16...+21 градус. Днем ожидается +23...+28 градусов, на Прикарпатье и юге - до +30, а на Закарпатье - до +35 градусов жары.

Погода в регионах

  • Западные области - солнечно, без осадков. Ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса, на Закарпатье до +35.

  • Северные области - переменная облачность, сухо. Ночью +13...+15 градусов, днем +23...+26 градусов.

  • Центральные области - ясно, без осадков. Ночью +14...+15 градусов, днем +25...+28 градусов.

  • Восточные области - солнечно и тепло. Ночью +14...+16 градусов, днем +25...+28 градусов.

  • Южные области и Крым - без осадков, преимущественно солнечно. Ночью +17...+20 градусов, днем +28...+31 градус.

Погода в Киеве

В столице 15 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

 

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине на этой неделе и в каких регионах ожидаются холодные ночи.

Также синоптики объяснили, как определяют продолжительность солнечного сияния - фактически "записывают" солнце.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.

Погода в Украине