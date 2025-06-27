Жара до +30 и атмосферные фронты: какой будет погода в последнюю пятницу июня

В Украине в пятницу, 27 июня, погода будет теплой, до умеренной жары на юге и на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, в течение дня 27-го июня столбик термометра будет показывать от +22 до +26 градусов. А вот в южной части и на Закарпатье ожидается до +30 градусов.

"Наконец стихнет ветер завтра, будет умеренным или слабым! Западных направлений", - отметила Диденко.

Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая и Одесская области. На остальной территории Украины будет сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня ветер "успокоится", будет западного направления, умеренный. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов.

В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем до +25 градусов, на юге до +29 градусов.

