ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара до +30 и атмосферные фронты: какой будет погода в последнюю пятницу июня

Пятница 27 июня 2025 07:00
UA EN RU
Жара до +30 и атмосферные фронты: какой будет погода в последнюю пятницу июня Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 27 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в пятницу, 27 июня, погода будет теплой, до умеренной жары на юге и на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, в течение дня 27-го июня столбик термометра будет показывать от +22 до +26 градусов. А вот в южной части и на Закарпатье ожидается до +30 градусов.

"Наконец стихнет ветер завтра, будет умеренным или слабым! Западных направлений", - отметила Диденко.

Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая и Одесская области. На остальной территории Украины будет сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня ветер "успокоится", будет западного направления, умеренный. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов.

В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем до +25 градусов, на юге до +29 градусов.
Можливо, це зображення (карта та текст «70N 994 150c 27JUN2025 Surface pressure and Precipitation forecast 65N 1006 60N http://meteopost.com http: 1009 1010 004 1004 1006:1 55N 1000 1007 1008 000009 50N 1011 1022 1022 45N 025 101 1024 T02T 40N 1026 1020 1018 1017 35N 1014 1021 1020 015 1013 1006 30N 20W 15W 10W 5W 0012 0 3h Precipitation, mm 5E 10E 0.5 15E H 1 20E 2 25E 5 30E 5 10 35E 15 40E 20 45E 30 50E 2025-06-26-08:47»)

Ранее РБК-Украина писало о том, что в сети распространяется информация, будто уже в ближайшие дни Украину может "накрыть" жара с дневной температурой воздуха чуть ли не до +37 градусов по Цельсию. Однако стоит ли этому верить?

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу