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Спека до +30 та атмосферні фронти: якою буде погода в останню п'ятницю червня

П'ятниця 27 червня 2025 07:00
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Спека до +30 та атмосферні фронти: якою буде погода в останню п'ятницю червня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 27 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у п'ятницю, 27 червня, погода буде теплою, до помірної спеки на півдні та на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, протягом дня 27-го червня стовпчик термометра буде показувати від +22 до +26 градусів. А ось у південній частині та на Закарпатті очікується до +30 градусів.

"Нарешті стихне вітер завтра, буде помірним чи й слабким! Західних напрямків", - зауважила Діденко.

Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі плюс Вінниччина та Одещина. На решті території України буде суха погода.

Погода у Києві

У Києві сьогодні вітер "вгомониться", буде західного напрямку, помірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +24 градусів.

Найближчими вихідними в Україні - періодичні локальні дощі, температура повітря невисока, вдень до +25 градусів, на півдні до +29 градусів.
Можливо, це зображення (карта та текст «70N 994 150c 27JUN2025 Surface pressure and Precipitation forecast 65N 1006 60N http://meteopost.com http: 1009 1010 004 1004 1006:1 55N 1000 1007 1008 000009 50N 1011 1022 1022 45N 025 101 1024 T02T 40N 1026 1020 1018 1017 35N 1014 1021 1020 015 1013 1006 30N 20W 15W 10W 5W 0012 0 3h Precipitation, mm 5E 10E 0.5 15E H 1 20E 2 25E 5 30E 5 10 35E 15 40E 20 45E 30 50E 2025-06-26-08:47»)

Раніше РБК-Україна писало про те, що у мережі поширюється інформація, буцімто вже найближчими днями Україну може "накрити" спека з денною температурою повітря ледь не до +37 градусів за Цельсієм. Однак чи варто цьому вірити?

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