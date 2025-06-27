Спека до +30 та атмосферні фронти: якою буде погода в останню п'ятницю червня

В Україні у п'ятницю, 27 червня, погода буде теплою, до помірної спеки на півдні та на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, протягом дня 27-го червня стовпчик термометра буде показувати від +22 до +26 градусів. А ось у південній частині та на Закарпатті очікується до +30 градусів.

"Нарешті стихне вітер завтра, буде помірним чи й слабким! Західних напрямків", - зауважила Діденко.

Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі плюс Вінниччина та Одещина. На решті території України буде суха погода.

Погода у Києві

У Києві сьогодні вітер "вгомониться", буде західного напрямку, помірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +24 градусів.

Найближчими вихідними в Україні - періодичні локальні дощі, температура повітря невисока, вдень до +25 градусів, на півдні до +29 градусів.

