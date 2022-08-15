Дякую за історичну підтримку. Зеленський заговорив польською

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера української держави в Telegram .

"Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди з головного питання для українців і поляків. Це питання свободи. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав на покоління вперед. І ми насправді разом - як друзі, союзники і брати. Разом боремося і обов'язково разом відсвяткуємо нашу і вашу перемогу в битві за свободу і наше спільне європейське майбутнє, яка відбувається зараз. Я дякую вам за історичну підтримку. Щиро вітаю з Днем Збройних сил Республіки Польща", - заявив Зеленський.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав поляків з Днем Збройних сил польською мовою і подякував за допомогу Україні у війні.

"У Варшавській битві ваш народ відстояв свою державність і врятував Європу від більшовицької навали. Союзником Польщі в цій війні була Українська Народна Республіка. Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогові", - підкреслив Залужний.