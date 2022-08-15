Спасибо за историческую поддержку. Зеленский заговорил по-польски

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера украинского государства в Telegram .

"Наши народы прошли прошли большой путь и наконец-то достигли исторически самого большого согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос свободы. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств на поколения вперед. И мы на самом деле вместе - как друзья, союзники и братья. Вместе боремся и обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и наше совместное европейское будущее, которая происходит сейчас. Я благодарю вас за историческую поддержку. Искренне поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша", - заявил Зеленский.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил поляков с Днем Вооруженных сил на польском языке и поблагодарил за помощь Украине в войне.

"В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу", - подчеркнул Залужный.