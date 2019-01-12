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Врятовані у Туреччині українські моряки повертаються до України

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 10:14
Врятовані у Туреччині українські моряки повертаються до України
Фото: затонулий корабель (з відкритих джерел)

Моряки повинні прибути до Одеси

Українські моряки врятовані з судна, яке зазнало аварії біля берегів Туреччини, повертаються до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Андрія Сибіги у Twitter.

За словами Сибіги, врятовані моряки вилетіли із Стамбулу та повинні прибути до Одеси.

"Врятовані моряки пройшли паспортний контроль і вилітають із Стамбула до Одеси", - написав він.

Врятовані у Туреччині українські моряки повертаються до України

Нагадаємо, що турецькі правоохоронці відкрили справу за фактом аварії судна біля берегів Туреччини, в якій загинули 4 громадяни України. Також Україна направили ноту до МЗС Туреччини з проханням офіційно підтвердити чи спростувати інформацію про те, що це судно везло вугілля з окупованого Донбасу.

Нагадаємо,  7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинули 6 осіб, зокрема, четверо українців.

Після цього міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що повернення моряків до України залежить від їхнього стану. Клімкін також зазначав, що Україна перевіряє походження вугілля, яке перевозило затонуле в Чорному морі вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту.

За його словами, наразі є обгрунтовані підозри, що були спроби вивозити українське вугілля до Туреччини та країн ЄС.

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