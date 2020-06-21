Двоє людей загинули в результаті вибуху будинку в Києві

Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Решту жителів переселять в інтернат

Двоє людей загинули в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Києві, який стався в неділю вранці, 21 червня. Мешканців будинку тимчасово поселять в інтернат.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна.

"За інформацією на цю хвилину двоє людей загинули. Кількість поранених ми зараз не можемо чітко вказати... Зараз ми визначили місце, де вони зможуть тимчасово перебувати. Забезпечені будуть житлом і харчуванням... Людей поселять в інтернат, який знаходиться за адресою Харківське шосе, 121", - сказав він.

За даними ДСНС, одна із загиблих - жінка, тіло якої виявили під завалами на першому поверсі.

Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Опубліковано 5 канал Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 11 ранку рятувальники виявили першого загиблого в результаті вибуху.

До цього рятувальники евакуювали 21 людину.

"Евакуювали 21 особу. Розблоковано 1 людину і проводиться розблокування трьох людей з-під завалів", - інформували в ДСНС.

Вибух стався в житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті сталося руйнування міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

Попередньою причиною інциденту в ДСНС називають вибух газоповітряної суміші. У МВС не виключають версії вибуху вибухового пристрою.

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Автор: Максим Зайченко