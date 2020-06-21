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Вибух на Позняках: можливе подальше руйнування будинку

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 16:57
Вибух на Позняках: можливе подальше руйнування будинку
Фото: вибух в будинку на Позняках (РБК-Україна/Віталій Носач)

Зараз рятувальники укріплюють пошкоджену будівлю

Наразі існує загроза подальшого руйнування пошкодженого вибухом будинку на Позняках у Києві. Рятувальники встановлюють спеціальні конструкції, щоб не допустити обвалу.

Про це на брифінгу повідомив прес-офіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Зараз рятувальники намагаються стабілізувати конструкції пошкодженого будинку на вулиці Соломії Крушельницької.

"Встановлюються розпорки по всьому будинку для того, щоб стабілізувати конструкції цього будинку. І другий момент, на восьмому поверсі зараз встановлюються троси, теж для стабілізації конструкції, відповідно, в тому числі й пошкоджених конструкцій", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні вранці у житловій багатоповерхівці на Позняках стався потужний вибух. Попередньо, вибухнула газоповітряна суміш, однак силовики не виключають сценарій з вибухівкою. Рятувальники повідомляють про одного загиблого, а місцева влада говорить, що загинули 2 людини.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що пошкоджений будинок скоріш за все доведеться розбирати, щоб не допустити подальшого руйнування, а мешканців тимчасово переселять.

Додамо, що з-під завалів будинку на Позняках вже врятували трьох людей.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївПознякидомВибух
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