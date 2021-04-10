Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах через потепління

У Карпатах у найближчі дні існує загроза сходження лавин. Це пов'язано із підвищенням температури повітря.

Так, за даними Укргідрометцентру, 10-11 квітня, у зв'язку з підвищенням температури повітря, у високогiр'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, у Карпатах 8 квітня випав сніг на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей і середньогір'я Львівської області. Рятувальники також попереджали про сніголавинну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що в Україні на вихідних, 10-11 квітня, очікується тепла весняна погода. Температура повітря вдень подекуди підвищиться до +19.

РБК-Україна писало, що з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.