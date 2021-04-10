Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах из-за потепления

В Карпатах в ближайшие дни существует угроза схода лавин. Это связано с повышением температуры воздуха.

Так, по данным Укргидрометцентра, 10-11 апреля, в связи с повышением температуры воздуха, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в Карпатах 8 апреля выпал снег на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей и середнегорье Львовской области. Спасатели также предупреждали о снеголавинной опасности.

Ранее сообщалось, что в Украине на выходных, 10-11 апреля, ожидается теплая весенняя погода. Температура воздуха днем местами повысится до +19.

РБК-Украина писало, что со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.