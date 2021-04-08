Карпати засипає снігом. Синоптики заявили про значну загрозу сходження лавин

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

За даними синоптиків, сьогодні очікується інтенсивний приріст снігового покриву на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей і середньогір'я Львівської області.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня в Україні погіршилася погода. Країну стали заливати дощі, а температура повітря опустилася місцями до +2 градусів. Сьогодні в Україні збережеться прохолодна погода. Також очікуються дощі в західних областях, а також у Житомирській і Чернігівській.

Як повідомляло РБК-Україна, потепління в Україну прийде в неділю, 11 квітня. Повноцінно тепла погода очікується вже з наступного тижня, нічні заморозки відійдуть.

Зазначимо, у квітні середня місячна температура в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла. Це близько середніх багаторічних значень.