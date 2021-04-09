Потепління до +19: прогноз погоди в Україні на вихідні

Прогноз погоди в Україні на суботу

В суботу, 10, квітня по всій Україні очікується тепла, сонячна погода. Найтепліше буде на Заході України, де вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17. Однак вночі і деяких регіонах можливі заморозки до мінус 1.

На Півночі вдень температура повітря коливатиметься в діапазоні 12-15 градусів тепла, вночі можливі заморозки до мінус 1. На Сході та Півдні вдень буде +12 - +15, вночі - від 0 до + 3. У Криму вдень - 12-14 градусів тепла, вночі - від +2 до +4. В Центрі вдень теж буде тепло – від +13 до +16. Вночі можливі заморозки до -2.

Прогноз погоди в Україні на неділю

В неділю, 11 квітня, найтепліше буде на Заході. Тут температура вдень підніметься до +19. Заморозки вночі до -1 можливі лише на Буковині. На Півночі температура повітря вдень очікується на рівні 13-16 градусів тепла, вночі можливі заморозки до -2. У більшості регіонів Центру вдень буде від +14 до +16, а у Вінницькій області - від +16 до +18. Вночі можливі заморозки до -2. На Півдні та Сході вдень очікується від +12 до +15, вночі 1-4 градусів тепла.

Прогноз погоди на суботу в Києві та Київській області

У Києві в суботу, 10 квітня, вдень буде 12…14 градусів тепла, вночі буде від 0 до +2. В інших регіонах Київської області температура повітря коливатиметься в межах +14 - +16, вночі в деяких районах можливе похолодання до - 1.

Прогноз погоди на неділю в Києві та Київській області

В неділю, 11 квітня, у Києві вдень буде від +15 до +17, вночі - від 0 до +2. В інших районах Київської області очікується температура повітря в межах +14 - +16, вночі подекуди можливі заморозки до -1.