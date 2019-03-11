Рятувальники отримали 41 заявку на ліквідацію наслідків вітру у Києві

Фото: зірвана частина даху біля метро "Золоті ворота" (kyivcity.gov.ua)

Виклики стосуються зірваних дахів та повалених дерев

Через вітер у Києві, станом на 17:00, рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" та Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві мають в роботі 41 заявку на ліквідацію наслідків сильного вітру (повалені дерева, зірваний дах). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, у зв’язку з цим комунальним службам столиці, а також усім балансоутримувачам, в тому числі комерційної форми власності, надане доручення позачергового обстеження зелених насаджень столиці.

Повідомляється, що "Київзеленбуд" до цього активно проводив санітарну обрізку сухостійних дерев, старих і сухих гілок, а також гілок, пошкоджених хворобами. Тепер зусилля будуть спрямовані на обстеження зелених насаджень, що можуть становити небезпеку під час негоди – урагану з сильним вітром, зливи тощо.

РБК-Україна писало, що станом на 15:00 у Києві рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 14 виїздів для надання допомоги через наслідки вітру в Києві.

Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, через сильний вітер у Києві зірвало дахи будинків і попадали дерева.Так, на зупинку Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Також дерева попадали на вулицях Ломоносова, Ізюмська, Вернадського, на Святошинській площі, вулицях Богатирській, Рибальській, Срібнокільській, біля метро "Нивки" і "Оболонь". Крім того, дерево впало на вулиці Дегтярівській на велосипедиста. Хлопець сильно постраждав.