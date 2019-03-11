Столичні рятувальники здійснили 14 виїздів для ліквідації наслідків негоди

Фото: наслідки негоди (facebook.com/roman.i.petushkov)

Рятувальники 7 разів виїжджали на прибирання повалених дерев, 4 рази на прибирання покрівлі і на прибирання стовпа, банера і зупинки

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні здійснили 14 виїздів для надання допомоги через наслідки вітру в Києві. Про це прес-служба ДСНС в столиці.

Повідомляється, що 11 березня станом на 15:00 для надання допомоги населенню через наслідки негоди столичні рятувальники здійснили 14 виїздів, з них 7 разів на прибирання повалених дерев, 4 рази на прибирання висячих елементів покрівлі і на прибирання стовпа, банера і зупинки.

Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, через сильний вітер зірвало дахи будинків і попадали дерева. Через сильний вітер на зупинку Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Також дерева попадали на вулицях Ломоносова, Ізюмська, Вернадського, на Святошинській площі, вулицях Богатирській, Рибальській, Срібнокільській, біля метро "Нивки" і "Оболонь".

Разом з тим, на вулиці Дегтярівській через вітер на велосипедиста впало дерево. Хлопець сильно постраждав.

Додамо, через сильний вітер в Києві затримується рух семи тролейбусів і двох трамваїв.