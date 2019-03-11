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Через вітер у Києві затримуються трамваї та тролейбуси

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 14:58
Через вітер у Києві затримуються трамваї та тролейбуси
Ілюстративне фото (УНІАН)

Збій у роботі стався через повалені дерева

Через сильний вітер у Києві затримується рух семи тролейбусів та двох трамваїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал прес-служби "Київпастранс" у Telegram. 

Як зазначається, із 13:30 затримується рух трамваїв 12, 17 та тролейбусів 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. Затримки виникли після того, як на проїжджу частину впали дерева та пошкодили контактну мережу. На місцях працюють аварійні служби. 

Зокрема, дерева впали на проспекті Науки, 50 (1,11 тролейбуси), на бульварі Чоколівський, 34 в напрямку метро Шулявська (17,19,22,30,42 тролейбуси).

Через вітер у Києві затримуються трамваї та тролейбуси

Нагадаємо, у Києві до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у зв'язку з чим киян закликають бути обережними.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с. 

Зокрема, негода у Львові вже завдала значних збитків. Зокрема, сильний вітер звалює дерева, зриває дахи, щонайменше на одну машину впало дерево та ще на дві вітер відкинув сміттєвий бак. 

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