ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Спарринг-партнер Усика и Дюбуа сказал, кто и почему выиграет бой-реванш

Понедельник 23 июня 2025 19:00
UA EN RU
Спарринг-партнер Усика и Дюбуа сказал, кто и почему выиграет бой-реванш Уордли знает силу Усика и Дюбуа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Британский супертяжеловес Фабио Уордли, неоднократно спарринговавший как с Александром Усиком, так и с Даниэлем Дюбуа, не колеблясь назвал победителя поединка, который состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

"Дюбуа добавил, но..."

Британец ожидает, что соперники покажут классный бокс. Но не сомневается в победе Усика.

"Это будет тяжелый бой для обоих. Дюбуа прибавил после первого противостояния, но, думаю, результат будет тем же. Я не хочу обесценивать его прогресс, но Усик - очень сложный соперник. Я не верю, что он может проиграть", - сказал Уордли.

Спарринг-партнер Усика и Дюбуа сказал, кто и почему выиграет бой-реванш

Уордли спарринговал и с Усиком, и с Дюбуа (instagram.com/fabiowardley)

Кто такой Фабио Уордли и почему его мнение важно

30-летнего боксера, являющегося действующим чемпионом Великобритании и обладающего временным титулом WBA, считают одним из самых перспективных бойцов нового поколения в своей стране.

Уордли начал профессиональную карьеру в 2017 году. Провел 20 боев, 19 из которых завершил победами (18 раз - нокаутами), а еще однажды была ничья.

Но до того, из-за отсутствия серьезной любительской подготовки, он набирался опыта в залах по всей Европе. Был спарринг-партнером самых ярких звезд дивизиона. В частности, неоднократно спарринговал с Усиком и Дюбуа.

Главное о бое Усик - Дюбуа 2

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Это будет первый поединок за титул абсолютного чемпиона в хевивейте в Великобритании.

Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.

В первом бою, состоявшемся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Противостояние не обошлось без споров. В пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец присел на пол ринга. Впрочем рефери не засчитал нокдаун, признав что удар пришелся ниже пояса, хотя Дюбуа считал его чистым. Это привело к скандалу, однако апелляция британцев не изменила результата.

Ранее сообщили, как в команде Усика объяснили неожиданный разрыв с промоутером Красюком за три недели до важнейшего боя.

Также читайте, какое дерзкое заявление сделал Дюбуа перед поединком на "Уэмбли".

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество: Зеленский объявил ключевые приоритеты
Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество: Зеленский объявил ключевые приоритеты
Аналитика
Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине