Спарринг-партнер Усика и Дюбуа сказал, кто и почему выиграет бой-реванш

Британский супертяжеловес Фабио Уордли, неоднократно спарринговавший как с Александром Усиком, так и с Даниэлем Дюбуа, не колеблясь назвал победителя поединка, который состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT .

"Дюбуа добавил, но..."

Британец ожидает, что соперники покажут классный бокс. Но не сомневается в победе Усика.

"Это будет тяжелый бой для обоих. Дюбуа прибавил после первого противостояния, но, думаю, результат будет тем же. Я не хочу обесценивать его прогресс, но Усик - очень сложный соперник. Я не верю, что он может проиграть", - сказал Уордли.

Уордли спарринговал и с Усиком, и с Дюбуа (instagram.com/fabiowardley)

Кто такой Фабио Уордли и почему его мнение важно

30-летнего боксера, являющегося действующим чемпионом Великобритании и обладающего временным титулом WBA, считают одним из самых перспективных бойцов нового поколения в своей стране.

Уордли начал профессиональную карьеру в 2017 году. Провел 20 боев, 19 из которых завершил победами (18 раз - нокаутами), а еще однажды была ничья.

Но до того, из-за отсутствия серьезной любительской подготовки, он набирался опыта в залах по всей Европе. Был спарринг-партнером самых ярких звезд дивизиона. В частности, неоднократно спарринговал с Усиком и Дюбуа.