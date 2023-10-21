ua en ru
Сб, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ будут быстрее получать дроны и средства РЕБ: Кабмин упростил процедуру

Украина, Суббота 21 октября 2023 12:25
UA EN RU
ВСУ будут быстрее получать дроны и средства РЕБ: Кабмин упростил процедуру Фото: ВСУ будут быстрее получать дроны и средства РЭБ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кабмин упростил процедуру закупок дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Теперь это вооружение будет скорее попадать на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Правительство поддержало постановление, разработанное Минобороны. Теперь допуск беспилотников и средств РЕБ к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Также государство сможет закупать беспилотники и средства РЭС, если были проведены совместные с производителем испытания.

Теперь Генштаб будет утверждать технические требования для беспилотников и средств РЭБ.

Украинское оружие

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Оружие в Украине
NEWS
Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева
Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ