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Сожгли дотла. ВСУ уничтожили еще один вражеский танк (видео)

Фото: Военные (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные нанесли удар по российскому танку. В результате этого вражеская боевая машина сгорела дотла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

На видео можно увидеть, что вражеский танк двигался в сторону позиций ВСУ, однако украинские бойцы начали наносить по нему удары.

Несколько снарядов попали по нему и танк полностью выгорел.

Отмечается, что это результат работы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Потери России

Потери армии России в войне в Украине к утру вторника, 20 июня, составили 1010 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 221 460 военных.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Но украинские военные нанесли врагу значительные потери - как в технике, так и в живой силе.

Также украинские военные продвигаются на Таврическом направлении, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот.

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