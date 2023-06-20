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ВСУ обезвредили более пяти рот россиян на Таврическом направлении, - Тарнавский

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Донецкая область, Вторник 20 июня 2023 15:17
ВСУ обезвредили более пяти рот россиян на Таврическом направлении, - Тарнавский Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач. Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот. Было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника. Речь идет о:

  • 13 танках;
  • 7 единицах БМП, БТР;
  • БПЛА "Supercam", БПЛА "Shahed-136";
  • 4 гаубицах 2С19 "Мста-С";
  • гаубице 2А65 "Мста-Б";
  • ЗРК "Бук";
  • 2 противотанковых гаубицах МТ-12 "Рапира";
  • РЛС "Зоопарк";
  • тяжелой огнеметной системе "Солнцепек".

Тарнавский сообщил, что также были уничтожены 5 мест хранения боеприпасов врага.

Потери России

Потери армии России в войне в Украине к утру вторника, 20 июня, составили 1010 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 221 460 военных.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Но украинские военные нанесли врагу значительные потери - как в технике, так и в живой силе.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери Украины в живой силе на данном этапе войны значительно меньше российских.

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