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Спалили дотла. ЗСУ знищили ще один ворожий танк (відео)

Фото: Військові (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові завдали удару по російському танку. У результаті цього ворожа бойова машина згоріла дотла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

На відео можна побачити, що ворожий танк рухався в бік позицій ЗСУ, проте українські бійці почали завдавати по ньому ударів.

Кілька снарядів влучили по ньому і танк повністю вигорів.

Зазначається, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Втрати Росії

Втрати армії Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221 460 військових.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.

Також українські військові просуваються на Таврійському напрямку, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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