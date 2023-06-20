Спалили дотла. ЗСУ знищили ще один ворожий танк (відео)

Українські військові завдали удару по російському танку. У результаті цього ворожа бойова машина згоріла дотла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
На відео можна побачити, що ворожий танк рухався в бік позицій ЗСУ, проте українські бійці почали завдавати по ньому ударів.
Кілька снарядів влучили по ньому і танк повністю вигорів.
Зазначається, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Втрати армії Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221 460 військових.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.
Також українські військові просуваються на Таврійському напрямку, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот.
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