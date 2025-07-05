ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сожгла два авто в Киеве: полиция обнаружила злоумышленницу, ей грозит до 10 лет заключения

Суббота 05 июля 2025 14:08
UA EN RU
Сожгла два авто в Киеве: полиция обнаружила злоумышленницу, ей грозит до 10 лет заключения Фото: полиция обнаружила злоумышленницу, которая сожгла два авто в Киеве (facebook.com/police.polt)
Автор: Константин Широкун

Полиция Киева обнаружила злоумышленницу, которая подожгла два автомобиля, нанеся владельцам транспортных средств ущерб на сумму около 300 тысяч гривен. За содеянное ей грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Инцидент произошел в феврале этого года. Местные жители поступили сообщения о поджоге двух авто, которые были запаркованы на улице Рональда Рейгана и проспекте Красной Калины.

судитимуть 27-річну киянку, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки у деснянському районі

Подробности поджогов

Правоохранители оперативно установили, что к поджогам причастна 27-летняя киевлянка. Последняя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредила автомобиль Ford, зажигалкой подожгла мусор, который нашла неподалеку и положила под авто.

На соседней улице фигурантка совершила аналогичные действия возле автомобиля Volkswagen. Причину своего поступка женщина объяснить не смогла.

Следствием установлено, что своими действиями злоумышленница нанесла владельцам транспортных средств ущерб на сумму около 300 тысяч гривен. Нарушительнице было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За умышленное повреждение имущества обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

судитимуть 27-річну киянку, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки у деснянському районі

Поджоги авто

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Герою Украины в день рождения сожгли автомобиль. Подозреваемым оказался бывший военнослужащий, его задержали.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Одессе, который готовился по заданию ФСБ России. Вражеский агент планировал взорвать украинского военного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину
Новости
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы