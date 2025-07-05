Сожгла два авто в Киеве: полиция обнаружила злоумышленницу, ей грозит до 10 лет заключения

Полиция Киева обнаружила злоумышленницу, которая подожгла два автомобиля, нанеся владельцам транспортных средств ущерб на сумму около 300 тысяч гривен. За содеянное ей грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Инцидент произошел в феврале этого года. Местные жители поступили сообщения о поджоге двух авто, которые были запаркованы на улице Рональда Рейгана и проспекте Красной Калины.

Подробности поджогов

Правоохранители оперативно установили, что к поджогам причастна 27-летняя киевлянка. Последняя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредила автомобиль Ford, зажигалкой подожгла мусор, который нашла неподалеку и положила под авто.

На соседней улице фигурантка совершила аналогичные действия возле автомобиля Volkswagen. Причину своего поступка женщина объяснить не смогла.



Следствием установлено, что своими действиями злоумышленница нанесла владельцам транспортных средств ущерб на сумму около 300 тысяч гривен. Нарушительнице было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За умышленное повреждение имущества обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.