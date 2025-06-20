В Киеве сожгли авто Герою Украины в день рождения (фото)

В Киеве Герою Украины в день рождения сожгли автомобиль. Подозреваемым оказался бывший военнослужащий, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, задержанный мужчина в 2021 году с временно оккупированного Крыма переехал в Украину. После начала полномасштабного вторжения его мобилизовали, но впоследствии он самовольно оставил службу. Затем вернулся в воинскую часть, но через некоторое время был уволен.

Последний год, работая курьером, подозреваемый начал искать способ связаться со спецслужбами врага, чтобы выехать в РФ. В июне 2025 года уже по заказу кураторов он получил задание найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ.

Во дворе многоэтажки подозреваемый сделал несколько фото различных автомобилей ВСУ, которые прислал на согласование заказчику. Получив согласование относительно автомобиля Ford Ranger, вечером он облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. Перед этим мужчина специально переоделся в парке, чтобы его не могли узнать.

Владельцем сожженного автомобиля оказался офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины, которому в тот день исполнилось 25 лет.

Кроме того, заказчики поджога передали подозреваемому пистолет чтобы в дальнейшем дать ему более сложную задачу - убить какого-то известного человека. Впрочем, до этого дело не дошло, поскольку подозреваемый объяснил, что никого лично из чиновников не знает.

Правоохранители задержали подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.