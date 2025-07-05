Спалила два авто у Києві: поліція виявила зловмисницю, їй загрожує до 10 років ув'язнення

Поліція Києва виявила зловмисницю, яка підпалила два автомобілі, завдавши власникам транспортних засобів шкоди на суму близько 300 тисяч гривень. За скоєне їй загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Інцидент стався у лютому цього року. Місцеві мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини.

Подробиці підпалів

Правоохоронці оперативно встановили, що до підпалів причетна 27-річна киянка. Остання, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто.

На сусідній вулиці фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen. Причину свого вчинку жінка пояснити не змогла.



Слідством встановлено, що своїми діями зловмисниця завдала власникам транспортних засобів шкоди на суму близько 300 тисяч гривень. Порушниці було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За умисне пошкодження майна обвинувачуваній загрожує до десяти років позбавлення волі.