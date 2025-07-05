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Спалила два авто у Києві: поліція виявила зловмисницю, їй загрожує до 10 років ув'язнення

Субота 05 липня 2025 14:08
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Спалила два авто у Києві: поліція виявила зловмисницю, їй загрожує до 10 років ув'язнення Фото: поліція виявила зловмисницю, що спалила два авто у Києві (facebook.com/police.polt)
Автор: Константин Широкун

Поліція Києва виявила зловмисницю, яка підпалила два автомобілі, завдавши власникам транспортних засобів шкоди на суму близько 300 тисяч гривень. За скоєне їй загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Інцидент стався у лютому цього року. Місцеві мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини.

судитимуть 27-річну киянку, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки у деснянському районі

Подробиці підпалів

Правоохоронці оперативно встановили, що до підпалів причетна 27-річна киянка. Остання, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто.

На сусідній вулиці фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen. Причину свого вчинку жінка пояснити не змогла.

Слідством встановлено, що своїми діями зловмисниця завдала власникам транспортних засобів шкоди на суму близько 300 тисяч гривень. Порушниці було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За умисне пошкодження майна обвинувачуваній загрожує до десяти років позбавлення волі.

судитимуть 27-річну киянку, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки у деснянському районі

Підпали авто

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві Герою України у день народження спалили автомобіль. Підозрюваним виявився колишній військовослужбовець, його затримали.

Також ми писали, що Служба безпеки України запобігла теракту в Одесі, який готувався за завданням ФСБ Росії. Ворожий агент планував підірвати українського військового.

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