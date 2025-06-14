Хотел взорвать военного в Одессе: СБУ схватила "на горячем" вражеского агента
Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Одессе, который готовился по заданию ФСБ России. Вражеский агент планировал взорвать украинского военного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным спецслужбы, 31-летний житель области должен был заложить взрывчатку с осколочными элементами в жилом районе, вблизи детской площадки.
Детали дела
Злоумышленника задержали "на горячем" - сразу после того, как он заложил самодельное взрывное устройство на месте будущего покушения.
Фото: СБУ задержала диверсанта, который должен был взорвать украинского военного в Одессе (t.me/SBUkr)
Следствие установило, что агент был завербован через пророссийские Telegram-каналы, где ему предложили "легкие деньги". Сначала он поджег военный автомобиль, после чего получил инструкции для теракта.
Целью атаки был украинский офицер. Взрывчатку планировали активировать дистанционно через мобильный телефон.
По замыслу российских спецслужб, теракт должен был вызвать как физические потери, так и информационный эффект. Впрочем, СБУ заранее обнаружила угрозу и полностью задокументировала подготовку.
Что грозит
Задержанному уже объявлено подозрение сразу по нескольким статьям:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Его взяли под стражу без права внесения залога.
Напомним, недавно СБУ разоблачило "крота", который работал водителем-электриком в одной из воинских частей и корректировал вражеские удары по центральному региону Украины.
Вскоре Служба безопасности Украины задержала киевлянина-предателя, который готовил серию терактов в украинской столице.
А также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому оккупанту, который расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен.
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