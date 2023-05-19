Спали под звуки обстрелов. Полицейские эвакуировали двух детей из-под Авдеевки (видео)
Правоохранителям удалось спасти двух детей, которые жили длительное время под Авдеевкой. Сейчас они уже находятся в безопасном месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области.
Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинской громады. Родители отказывались выезжать, передумать их заставил мощный "прилет" на территорию населенного пункта.
"Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и закрывали уши руками. Как это прилетело - решили эвакуироваться", - сказала мать.
Братиков вместе с мамой и папой полицейские доставили к родственникам как можно дальше от линии фронта. Специальные детские бронежилеты и бронированное авто обеспечивали безопасность поездки.
Эвакуация детей в Донецкой области
В начале апреля в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической.
Начальник городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что в постоянно находящейся под обстрелами Авдеевке Донецкой области пока остается только один ребенок, его скрывают родители.
Правоохранители продолжают поиск детей в Авдеевке Донецкой области, которых скрывают родители и не хотят эвакуироваться.
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