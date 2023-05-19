Спали под звуки обстрелов. Полицейские эвакуировали двух детей из-под Авдеевки (видео)

Правоохранителям удалось спасти двух детей, которые жили длительное время под Авдеевкой. Сейчас они уже находятся в безопасном месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области .

Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинской громады. Родители отказывались выезжать, передумать их заставил мощный "прилет" на территорию населенного пункта.

"Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и закрывали уши руками. Как это прилетело - решили эвакуироваться", - сказала мать.

Братиков вместе с мамой и папой полицейские доставили к родственникам как можно дальше от линии фронта. Специальные детские бронежилеты и бронированное авто обеспечивали безопасность поездки.

Эвакуация детей в Донецкой области

В начале апреля в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической.

Начальник городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что в постоянно находящейся под обстрелами Авдеевке Донецкой области пока остается только один ребенок, его скрывают родители.

Правоохранители продолжают поиск детей в Авдеевке Донецкой области, которых скрывают родители и не хотят эвакуироваться.