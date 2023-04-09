В Авдеевке продолжают искать детей, которых прячут родители, не желая эвакуироваться
Правоохранители продолжают поиски детей в Авдеевке Донецкой области, которых прячут родители и не хотят эвакуироваться. В городе ситуация остается тяжелой из-за постоянных обстрелов российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Так, по данным полиции, четырех детей скрывают родители, отказывающиеся эвакуироваться.
"Двое детей уже нашли "Белые Ангелы" и сейчас убеждают семью покинуть город", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, во время последнего спасательного рейса полицейские эвакуировали из города супругов из 100-летнего дома.
Ситуация в Авдеевке
Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город закрыли для журналистов, гражданских и волонтеров.
На этой неделе из Авдеевки планировали принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются. По данным на 8 апреля в Авдеевке продолжают оставаться четверо детей. При этом гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные скрывают от эвакуации.
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