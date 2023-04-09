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В Авдеевке продолжают искать детей, которых прячут родители, не желая эвакуироваться

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Донбасс, Воскресенье 09 апреля 2023 13:50
В Авдеевке продолжают искать детей, которых прячут родители, не желая эвакуироваться Фото: в Авдеевке продолжают искать детей, родители которых не хотят эвакуироваться (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители продолжают поиски детей в Авдеевке Донецкой области, которых прячут родители и не хотят эвакуироваться. В городе ситуация остается тяжелой из-за постоянных обстрелов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, по данным полиции, четырех детей скрывают родители, отказывающиеся эвакуироваться.

"Двое детей уже нашли "Белые Ангелы" и сейчас убеждают семью покинуть город", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, во время последнего спасательного рейса полицейские эвакуировали из города супругов из 100-летнего дома.

Ситуация в Авдеевке

Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город закрыли для журналистов, гражданских и волонтеров.

На этой неделе из Авдеевки планировали принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются. По данным на 8 апреля в Авдеевке продолжают оставаться четверо детей. При этом гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные скрывают от эвакуации.

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Авдеевка Донецкая область
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