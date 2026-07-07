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Во Львовской области десятки детей попали в больницу после купания в озере

15:15 07.07.2026 Вт
3 мин
Какой водоем стал причиной вспышки болезни?
aimg Василина Копытко
Среди пострадавших 42 детей (фото: Getty Images)

Во Львовской области из-за вспышки ротавируса на озере Задорожное госпитализированы 49 человек, большинство из которых - дети. Купание в водоеме запрещено, а правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных норм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

Главное:

  • Во Львовской области количество пострадавших составляет 49 человек, среди которых 42 - дети.
  • Специалисты подтвердили, что возбудителем заболевания стала инфекция ротавируса.
  • Купание в озере сейчас официально запрещено, а ситуацию мониторят медики и специалисты Центра по контролю и профилактике болезней.
  • По факту нарушения санитарных правил и норм правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины.

Количество больных и состояние пациентов

По состоянию на 7 июля известно уже о 49 человек, которые обратились за медицинской помощью, причем 42 из них - это дети. Все пострадавшие отдыхали на озере Задорожное в период 26 июня - 1 июля, преимущественно на "общественном" пляже Тростянецкой громады.

Пациенты госпитализированы в областную инфекционную больницу, куда они попадали в тяжелом состоянии.

По словам медиков, у больных наблюдалась высокая температура, постоянная тошнота, рвота, боль в животе и нарушения пищеварения. Самому маленькому пациенту, нуждающемуся в помощи врачей, всего один год.

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Комментарий специалистов

Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко в комментарии Zaxid.net сообщила, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция. Соответствующий диагноз лабораторно подтвержден у четырех больных.

"Бактериологические исследования продолжаются. Население информировано о запрете купания в воде озера", - заявили в центре контроля и профилактики болезней.

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Расследование дела

Из-за инцидента правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Чем опасен ротавирус

Ранее в Минздраве объясняли, что ротавирусная инфекция чрезвычайно заразна и передается фекально-оральным путем через контакт с больными, загрязненные предметы или поверхности.

Врачи предостерегают: для заражения достаточно попадания в организм менее сотни частиц патогена.

Как распознать ротавирус (инфографика Минздрава)

Наиболее распространенным и опасным осложнением является дегидратация - критическая потеря организмом воды, солей и минералов. Это состояние особенно угрожает маленьким детям, которые очень быстро теряют необходимую влагу.

Специфического лечения не существует, поэтому медики настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены и при появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачам.

Раньше мы делились советами экспертов по поводу того, как безопасно купаться в водоемах, чтобы ничего не подхватить.

Читайте также о том, какой должна быть минимальная температура в водоеме, чтобы там можно было купаться без риска простудиться.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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