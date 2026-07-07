Во Львовской области десятки детей попали в больницу после купания в озере

Главное: Во Львовской области количество пострадавших составляет 49 человек , среди которых 42 - дети.

, среди которых 42 - дети. Специалисты подтвердили, что возбудителем заболевания стала инфекция ротавируса.

Купание в озере сейчас официально запрещено , а ситуацию мониторят медики и специалисты Центра по контролю и профилактике болезней.

, а ситуацию мониторят медики и специалисты Центра по контролю и профилактике болезней. По факту нарушения санитарных правил и норм правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины.

Количество больных и состояние пациентов

По состоянию на 7 июля известно уже о 49 человек, которые обратились за медицинской помощью, причем 42 из них - это дети. Все пострадавшие отдыхали на озере Задорожное в период 26 июня - 1 июля, преимущественно на "общественном" пляже Тростянецкой громады.

Пациенты госпитализированы в областную инфекционную больницу, куда они попадали в тяжелом состоянии.

По словам медиков, у больных наблюдалась высокая температура, постоянная тошнота, рвота, боль в животе и нарушения пищеварения. Самому маленькому пациенту, нуждающемуся в помощи врачей, всего один год.

Комментарий специалистов

Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко в комментарии Zaxid.net сообщила, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция. Соответствующий диагноз лабораторно подтвержден у четырех больных.

"Бактериологические исследования продолжаются. Население информировано о запрете купания в воде озера", - заявили в центре контроля и профилактики болезней.

Расследование дела

Из-за инцидента правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Чем опасен ротавирус

Ранее в Минздраве объясняли, что ротавирусная инфекция чрезвычайно заразна и передается фекально-оральным путем через контакт с больными, загрязненные предметы или поверхности.

Врачи предостерегают: для заражения достаточно попадания в организм менее сотни частиц патогена.

Как распознать ротавирус (инфографика Минздрава)

Наиболее распространенным и опасным осложнением является дегидратация - критическая потеря организмом воды, солей и минералов. Это состояние особенно угрожает маленьким детям, которые очень быстро теряют необходимую влагу.

Специфического лечения не существует, поэтому медики настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены и при появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачам.