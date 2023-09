SpaceX осуществила еще один запуск спутников Starlink: видео операции

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома во Флориде Соединенных Штатов Америки.

Уже через 8,5 минут с начала операции первая ступень Falcon-9 вернулась на Землю и приземлилась на беспилотном корабле A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage booster has landed on Landing Zone 1, a first for human spaceflight mission pic.twitter.com/VhjpruRbMC— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023