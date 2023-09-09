SpaceX осуществила еще один запуск спутников Starlink: видео операции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Watch Falcon 9 launch 22 @Starlink satellites to orbit →

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома во Флориде Соединенных Штатов Америки.

Уже через 8,5 минут с начала операции первая ступень Falcon-9 вернулась на Землю и приземлилась на беспилотном корабле A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage booster has landed on Landing Zone 1, a first for human spaceflight mission pic.twitter.com/VhjpruRbMC— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023

Компания подтвердила развертывание 22 спутников на запланированной орбите около 65 минут спустя.

Как сообщает Space, сегодня состоялся 63-й в 2023 году запуск компании SpaceX. В настоящее время Starlink состоит из более 4,6 тысячи действующих спутников.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового Интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018 году. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.