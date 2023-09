SpaceX здійснила ще один запуск супутників Starlink: відео операції

Ракета-носія Falcon 9 була запущена з космодрому у Флориді Сполучених Штатів Америки.

Вже через 8,5 хвилин з початку операції перший ступінь Falcon-9 повернувся на Землю й приземлився на безпілотному кораблі A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Falcon 9’s first stage booster has landed on Landing Zone 1, a first for a human spaceflight mission pic.twitter.com/VhjpruRbMC