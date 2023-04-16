Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании .

Завтра, 17 апреля, SpaceX планирует провести первое летное испытание полностью интегрированного корабля Starship и супертяжелой ракеты с базы Starbase в Техасе.

Starship - это полностью многоразовая транспортная система, предназначенная для перевозки как экипажа, так и груза на орбиту Земли, и помощи человечеству вернуться на Луну и путешествовать на Марс и далее.

Фото: SpaceX завтра впервые запустит в космос корабль Starship (twitter.com SpaceX)

Успех такого теста измеряется тем, как много компания может узнать, ведь новые данные дадут информацию и повысят вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX стремительно продвигает разработку Starship.

"В настоящее время команда SpaceX завершила несколько суборбитальных летных испытаний верхней ступени Starship со Starbase, успешно продемонстрировав беспрецедентный подход к управляемому полету. Эти летные испытания помогли проверить конструкцию транспортного средства, доказав, что Starship может пролететь через дозвуковую фазу входа, прежде чем снова зажечь двигатели и перевернуться в вертикальную конфигурацию для приземления", - сообщили в компании.

В дополнение к испытаниям верхней ступени Starship, команда провела многочисленные испытания ракеты Super Heavy, которые включают все более сложные статические огни, что привело к полному испытанию двигателя 31 Raptor - наибольшего количества одновременных зажиганий ракетных двигателей в мире истории.

Команда также построила самую высокую в мире башню для запуска и улавливания ракет. Имея высоту 146 метров или почти 500 футов, башня для запуска и захвата предназначена для поддержки интеграции в транспортное средство, запуска и захвата сверхтяжелого ракетного ускорителя.

Ранее мы писали, SpaceX готовится к запуску сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Напомним, компания Tesla снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре.

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