SpaceX запустила польские спутники двойного назначения из Калифорнии

Воскресенье 30 ноября 2025 03:32
SpaceX запустила польские спутники двойного назначения из Калифорнии Фото: запуск ракеты (x.com/SpaceX)
Автор: Маловичко Юлия

С космической базы Ванденберг в Калифорнии успешно запустили ракету Falcon 9 с польскими спутниками двойного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

На борту миссии находятся 140 грузов, среди которых пять польских спутников: MikroSAR от польско-финской компании ICEYE, созвездие из трех спутников PIAST и наноспутник компании SatRev из Вроцлава.

Спутник MikroSAR использует технологию синтетической апертуры, что позволяет вести мониторинг поверхности Земли с помощью радаров. Система обеспечивает постоянное наблюдение за стратегическими объектами, включая военную, транспортную и энергетическую инфраструктуру, Балтийским морем и государственными границами.

В случае войны спутник может использоваться для разведки, отслеживания перемещений войск, обнаружения скрытой техники и оценки разрушений.

Создание спутника стало результатом соглашения, подписанного в мае между Министерством национальной обороны Польши, консорциумом ICEYE и Военными учреждениями связи №1.

Напомним, ракета Starship от компании SpaceX впервые вышла в космос и развернула спутники после года неудачных запусков и взрывов.

Разрекламированная как самая большая и мощная ракета в истории, Starship является ключевым элементом планов компании по выводу крупных партий спутников Starlink на орбиту Земли, а также доставки людей на Луну и на Марс в будущем.

Как мы сообщали. OpenAI завершила сделку, которая оценивает компанию в 500 млрд долларов. Это позволяет ей обойти SpaceX Илона Маска и стать самой дорогой частной компанией в мире.

