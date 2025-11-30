SpaceX запустила польские спутники двойного назначения из Калифорнии

С космической базы Ванденберг в Калифорнии успешно запустили ракету Falcon 9 с польскими спутниками двойного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

На борту миссии находятся 140 грузов, среди которых пять польских спутников: MikroSAR от польско-финской компании ICEYE, созвездие из трех спутников PIAST и наноспутник компании SatRev из Вроцлава.

Спутник MikroSAR использует технологию синтетической апертуры, что позволяет вести мониторинг поверхности Земли с помощью радаров. Система обеспечивает постоянное наблюдение за стратегическими объектами, включая военную, транспортную и энергетическую инфраструктуру, Балтийским морем и государственными границами.

В случае войны спутник может использоваться для разведки, отслеживания перемещений войск, обнаружения скрытой техники и оценки разрушений.

Создание спутника стало результатом соглашения, подписанного в мае между Министерством национальной обороны Польши, консорциумом ICEYE и Военными учреждениями связи №1.